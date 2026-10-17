В США инженеры NASA завершили серию испытаний и точных настроек космического телескопа Nancy Grace Roman. Его широкоугольный инструмент Wide Field Instrument продемонстрировал оптическое качество изображений почти на 30% лучше прогнозируемого, сообщает ScienceDaily.

Перед запуском для инструмента установили требование по оптической ошибке на уровне примерно 90 нанометров RMS. Этот показатель отражает отклонение света от идеально сфокусированного волнового фронта. После корректировок команда измерила ошибку в 63 нанометра RMS, что должно обеспечить более чёткие изображения во время масштабных обзоров неба.

Тестирование Wide Field Instrument

После активации Wide Field Instrument в сентябре специалисты проверили 18 детекторов и электронику, обеспечивающую их работу. Также они протестировали колесо оптических элементов с фильтрами, внутреннюю систему калибровки со светодиодами, механизм выравнивания и систему термоконтроля.

Светодиоды могут подавать на детекторы контролируемый свет разных цветов и яркости. Это позволяет определять различия в чувствительности детекторов и вносить корректировки, необходимые для точных наблюдений.

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Настройка зеркал

Другая группа инженеров уточняла общее оптическое выравнивание телескопа. Зеркала и другие оптические компоненты уже были установлены с высокой точностью, поэтому потребовались лишь незначительные корректировки. Положение вторичного зеркала изменили примерно на одну шестнадцатую диаметра человеческого волоса.

Сначала команда скорректировала фокус инструмента-коронографа, изображения которого были слегка расфокусированы. Теперь коронограф соответствует ожидаемым показателям работы. Инженеры продолжат настраивать его камеру и деформируемые зеркала, а в ближайшие недели планируют проверить способность инструмента блокировать нежелательный свет для наблюдения тусклых объектов рядом с более яркими.

Wide Field Instrument имеет ключевое значение для запланированных телескопом Roman обзоров космоса, в частности исследований тёмной материи и тёмной энергии. По итогам испытаний оба научных инструмента телескопа достигли или превысили прогнозируемые показатели работы.

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