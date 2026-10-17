W Stanach Zjednoczonych inżynierowie NASA zakończyli serię testów i precyzyjnych regulacji Kosmicznego Teleskopu Nancy Grace Roman. Jego Wide Field Instrument wykazał jakość optyczną obrazów niemal o 30% lepszą od prognozowanej, podaje ScienceDaily.

Przed startem dla instrumentu ustalono wymaganie dotyczące błędu optycznego na poziomie około 90 nanometrów RMS. Wskaźnik ten odzwierciedla odchylenie światła od idealnie skupionego frontu falowego. Po korektach zespół zmierzył błąd wynoszący 63 nanometry RMS, co powinno zapewnić wyraźniejsze obrazy podczas wielkoskalowych przeglądów nieba.

Testowanie Wide Field Instrument

Po aktywacji Wide Field Instrument we wrześniu specjaliści sprawdzili 18 detektorów oraz elektronikę zapewniającą ich działanie. Przetestowali także koło elementów optycznych z filtrami, wewnętrzny system kalibracji z diodami LED, mechanizm wyrównywania oraz system kontroli temperatury.

Diody LED mogą dostarczać do detektorów kontrolowane światło o różnych kolorach i poziomach jasności. Umożliwia to określenie różnic w czułości detektorów oraz wprowadzenie korekt niezbędnych do precyzyjnych obserwacji.

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Regulacja luster

Inna grupa inżynierów dopracowywała ogólne wyrównanie optyczne teleskopu. Lustra i inne komponenty optyczne zostały już zainstalowane z dużą precyzją, dlatego potrzebne były jedynie niewielkie korekty. Pozycję lustra wtórnego zmieniono o około jedną szesnastą średnicy ludzkiego włosa.

Najpierw zespół skorygował ostrość instrumentu koronografu, którego obrazy były nieco nieostre. Koronograf spełnia teraz oczekiwane wskaźniki działania. Inżynierowie będą nadal regulować jego kamerę i lustra odkształcalne, a w najbliższych tygodniach planują sprawdzić zdolność instrumentu do blokowania niepożądanego światła w celu obserwacji słabych obiektów znajdujących się obok jaśniejszych.

Wide Field Instrument ma kluczowe znaczenie dla planowanych przez teleskop Roman przeglądów kosmosu, w tym badań ciemnej materii i ciemnej energii. Zgodnie z wynikami testów oba instrumenty naukowe teleskopu osiągnęły lub przekroczyły prognozowane parametry działania.

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