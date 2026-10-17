在美国，NASA工程师完成了南希·格雷斯·罗曼空间望远镜的一系列测试和精密调整。其广域巡天仪器（Wide Field Instrument）展示出的图像光学质量比预测高近30%，ScienceDaily报道。

发射前，该仪器的光学误差要求被设定为约90纳米均方根（RMS）。这一指标反映光线相对于理想聚焦波前的偏差。校正后，团队测得的误差为63纳米RMS，这应能在大规模天空巡测期间提供更清晰的图像。

广域巡天仪器测试

9月广域巡天仪器启用后，专家检查了18个探测器及保障其运行的电子设备。他们还测试了带有滤光片的光学元件轮、配备发光二极管的内部校准系统、校准机制和热控制系统。

发光二极管可以向探测器提供不同颜色和亮度的受控光线。这使得确定探测器灵敏度差异并进行精确观测所需的校正成为可能。

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镜面调整

另一组工程师进一步优化了望远镜整体的光学对准。镜面和其他光学组件此前已被高精度安装，因此只需要进行轻微校正。次镜的位置被调整了约人类头发直径的十六分之一。

团队首先校正了日冕仪器的焦点，其图像此前略微失焦。现在，日冕仪达到了预期的性能指标。工程师将继续调整其相机和可变形镜面，并计划在未来几周测试该仪器阻挡不需要的光线的能力，以观测靠近更明亮天体的暗弱天体。

广域巡天仪器对罗曼望远镜计划开展的宇宙巡测至关重要，其中包括对暗物质和暗能量的研究。根据测试结果，该望远镜的两台科学仪器均已达到或超过预测的性能指标。

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