Meta удалила со страницы коммерческих условий формулировку, которая, по мнению отдельных экспертов, могла позволять компании использовать контент с сайтов, в том числе новостных, для обучения продуктов с искусственным интеллектом. Об обновлении сообщает The Verge.

Какую формулировку удалили

В удалённом пункте говорилось, что Meta может использовать любой контент из доменов, веб-страниц или URL для предоставления, разработки, улучшения, исследования, обучения и поддержания целостности продуктов, сервисов и функций компании.

Nieman Lab и профессор цифрового и информационного права Корнеллского университета Джеймс Гриммельманн истолковали это как попытку предоставить Meta право бесплатно использовать собранный с сайтов контент для обучения ИИ-продуктов. По их мнению, формулировка также могла иметь приоритет над указаниями по блокировке сканеров в файле robots.txt.

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Позиция Meta

Вице-президент Meta по коммуникациям Энди Стоун и представитель компании Дэниел Робертс ранее заявляли, что способ использования веб-сканеров не изменился. После обновления условий Робертс объяснил, что объединённые правила сканирования касались только рекламных и бизнес-продуктов компании, и это уточнение теперь внесено непосредственно в текст условий.

По словам Робертса, правки не меняют работу веб-сканеров Meta. Он также отметил, что владельцы контента, как и прежде, могут использовать robots.txt, чтобы указать свои настройки, а обновлённые условия не предоставляют компании новых прав, которые имели бы приоритет над такими настройками.

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