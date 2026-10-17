Meta usunęła ze strony warunków handlowych sformułowanie, które zdaniem części ekspertów mogło pozwalać firmie wykorzystywać treści ze stron internetowych, w tym serwisów informacyjnych, do szkolenia produktów opartych na sztucznej inteligencji. O aktualizacji informuje The Verge.

Jakie sformułowanie usunięto

Usunięty punkt stanowił, że Meta może wykorzystywać wszelkie treści z domen, stron internetowych lub adresów URL do świadczenia, rozwijania, ulepszania, badania, szkolenia i utrzymywania integralności produktów, usług i funkcji firmy.

Nieman Lab oraz profesor prawa cyfrowego i informacyjnego Uniwersytetu Cornella James Grimmelmann zinterpretowali to jako próbę przyznania Mecie prawa do bezpłatnego wykorzystywania treści zebranych ze stron internetowych do szkolenia produktów AI. Ich zdaniem sformułowanie mogło również mieć pierwszeństwo przed instrukcjami blokowania skanerów w pliku robots.txt.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko Meta

Wiceprezes Meta ds. komunikacji Andy Stone oraz przedstawiciel firmy Daniel Roberts wcześniej oświadczali, że sposób wykorzystywania skanerów internetowych nie uległ zmianie. Po aktualizacji warunków Roberts wyjaśnił, że ujednolicone zasady skanowania dotyczyły wyłącznie reklamowych i biznesowych produktów firmy, a to wyjaśnienie zostało teraz bezpośrednio wpisane do tekstu warunków.

Według Robertsa poprawki nie zmieniają działania skanerów internetowych Meta. Zaznaczył również, że właściciele treści nadal mogą używać robots.txt, aby wskazać swoje ustawienia, a zaktualizowane warunki nie przyznają firmie nowych praw, które miałyby pierwszeństwo przed takimi ustawieniami.

Czytaj nas na