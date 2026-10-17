Meta从商业条款页面删除了一项表述。部分专家认为，该表述可能允许公司使用包括新闻网站在内的网站内容来训练人工智能产品。The Verge报道了这一更新。

删除了什么表述

被删除的条款称，Meta可以使用来自域名、网页或URL的任何内容，用于提供、开发、改进、研究、训练以及维护公司产品、服务和功能的完整性。

Nieman Lab和康奈尔大学数字与信息法教授詹姆斯·格里梅尔曼将此解读为，Meta试图获得免费使用从网站收集的内容来训练AI产品的权利。在他们看来，这一表述还可能优先于robots.txt文件中有关阻止爬虫的指示。

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Meta的立场

Meta传播副总裁安迪·斯通和公司代表丹尼尔·罗伯茨此前表示，网络爬虫的使用方式没有改变。条款更新后，罗伯茨解释说，统一的爬取规则仅适用于公司的广告和商业产品，而这一说明现已直接加入条款文本。

罗伯茨表示，这些修改不会改变Meta网络爬虫的运作方式。他还指出，内容所有者仍可使用robots.txt来指定自己的设置，更新后的条款不会赋予公司凌驾于这些设置之上的新权利。

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