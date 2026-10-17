Онлайн-сервисы Yelp, Delta Air Lines, JPMorgan Chase и Charles Schwab ограничивают работу ИИ-агентов, которые могут выполнять действия от имени пользователей. Об этом сообщает The Verge. Yelp разрешает доступ ИИ-агентам только в рамках платной программы лицензирования данных, Delta не позволяет им бронировать авиабилеты, а JPMorgan Chase и Charles Schwab блокируют доступ к счетам из соображений безопасности.

Пользователи также сообщали о проблемах с Muse от Meta, Grok от xAI, Dots от OpenAI и агентом Instinct на других популярных сайтах. По их словам, некоторые сервисы, ранее доступные для таких инструментов, в том числе Cars.com и Amtrak, перестали с ними работать.

Спор Amazon и Perplexity

Amazon еще в прошлом году запретила агентскую функцию покупок Perplexity и подала иск против стартапа. Компания заявляла, что неоднократно требовала от Perplexity прекратить использование ИИ-агентов для покупок на ее сайте. Amazon также отмечала, что сторонние компании, приобретающие товары от имени клиентов, должны действовать прозрачно и уважать решения поставщиков услуг.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Perplexity, со своей стороны, утверждала, что Amazon не заинтересована в работе агентов на платформе, поскольку это может сократить число пользователей, которые видят рекламу. Суд сначала обязал Perplexity прекратить покупки на Amazon через ее агентов, однако апелляционный суд в августе отменил это решение. После этого Amazon подала измененное исковое заявление.

Партнерства и защита от ботов

Meta заявила, что вместо противостояния с бизнесом стремится работать с ним над условиями использования персональных агентов. Компания заключила партнерства с Walmart, Gap, Sephora и Best Buy, которые позволяют Muse совершать покупки на их сайтах. Shopify также открыла свою сеть интернет-магазинов для ИИ-агентов.

В то же время такие инструменты могут попадать под общие системы защиты от ботов, даже если сайт прямо не запрещает агентов. После запуска в 2025 году блокировки ИИ-сканеров в один клик Cloudflare начала блокировать сканеры, которые одновременно собирают данные для поисковой индексации и обучения ИИ.

Читай нас в