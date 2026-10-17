在线服务Yelp、达美航空、摩根大通和嘉信理财正在限制能够代表用户执行操作的AI代理。The Verge报道，Yelp仅允许AI代理在付费数据许可计划框架内访问；达美航空不允许它们预订机票；摩根大通和嘉信理财则出于安全考虑阻止其访问账户。

用户还报告称，Meta的Muse、xAI的Grok、OpenAI的Dots以及Instinct代理在其他热门网站上出现问题。据他们称，一些此前可供此类工具使用的服务，包括Cars.com和Amtrak，已停止与它们协作。

Amazon与Perplexity的争端

Amazon早在去年就禁止了Perplexity的代理购物功能，并对这家初创公司提起诉讼。该公司表示，已多次要求Perplexity停止使用AI代理在其网站上购物。Amazon还指出，代表客户购买商品的第三方公司必须透明行事，并尊重服务提供商的决定。

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Perplexity则称，Amazon对代理在该平台上运行不感兴趣，因为这可能减少看到广告的用户数量。法院最初命令Perplexity停止通过其代理在Amazon购物，但上诉法院于8月推翻了这一裁决。此后，Amazon提交了修改后的诉状。

合作伙伴关系与机器人防护

Meta表示，与其同企业对抗，不如寻求与它们合作制定个人代理的使用条款。该公司已与Walmart、Gap、Sephora和Best Buy建立合作关系，允许Muse在这些网站购物。Shopify也向AI代理开放了其在线商店网络。

与此同时，即使网站没有明确禁止代理，此类工具也可能被通用机器人防护系统拦截。Cloudflare在2025年推出一键屏蔽AI爬虫后，开始阻止同时为搜索索引和AI训练收集数据的爬虫。

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