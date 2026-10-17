Serwisy internetowe Yelp, Delta Air Lines, JPMorgan Chase i Charles Schwab ograniczają działanie agentów AI, którzy mogą wykonywać czynności w imieniu użytkowników. Informuje o tym The Verge. Yelp zezwala na dostęp agentom AI wyłącznie w ramach płatnego programu licencjonowania danych, Delta nie pozwala im rezerwować biletów lotniczych, a JPMorgan Chase i Charles Schwab blokują dostęp do kont ze względów bezpieczeństwa.

Użytkownicy zgłaszali również problemy z Muse od Meta, Grok od xAI, Dots od OpenAI oraz agentem Instinct na innych popularnych stronach. Według nich niektóre usługi, które wcześniej były dostępne dla takich narzędzi, w tym Cars.com i Amtrak, przestały z nimi działać.

Spór Amazon i Perplexity

Amazon już w ubiegłym roku zakazał korzystania z funkcji zakupów agentowych Perplexity i wniósł pozew przeciwko startupowi. Firma twierdziła, że wielokrotnie żądała od Perplexity zaprzestania wykorzystywania agentów AI do zakupów na jej stronie. Amazon wskazywał również, że firmy zewnętrzne kupujące towary w imieniu klientów muszą działać transparentnie i respektować decyzje dostawców usług.

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Perplexity z kolei twierdziło, że Amazon nie jest zainteresowany działaniem agentów na platformie, ponieważ mogłoby to zmniejszyć liczbę użytkowników widzących reklamy. Sąd początkowo nakazał Perplexity zaprzestanie dokonywania zakupów na Amazon za pośrednictwem jego agentów, jednak sąd apelacyjny uchylił tę decyzję w sierpniu. Następnie Amazon złożył zmieniony pozew.

Partnerstwa i ochrona przed botami

Meta oświadczyła, że zamiast konfrontacji z firmami chce współpracować z nimi nad warunkami korzystania z osobistych agentów. Firma zawarła partnerstwa z Walmart, Gap, Sephora i Best Buy, które pozwalają Muse dokonywać zakupów na ich stronach. Shopify również otworzył swoją sieć sklepów internetowych dla agentów AI.

Jednocześnie takie narzędzia mogą zostać objęte ogólnymi systemami ochrony przed botami, nawet jeśli strona nie zakazuje agentów wprost. Po uruchomieniu w 2025 roku blokowania skanerów AI jednym kliknięciem Cloudflare zaczęło blokować skanery, które jednocześnie zbierają dane do indeksowania wyszukiwania i szkolenia AI.

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