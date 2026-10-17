Yelp, Delta та банки обмежують ШІ-агентів на своїх сервісах — The Verge

Онлайн-сервіси Yelp, Delta Air Lines, JPMorgan Chase та Charles Schwab обмежують роботу ШІ-агентів, які можуть виконувати дії від імені користувачів. Про це повідомляє The Verge. Yelp дозволяє доступ лише ШІ-агентам у межах платної програми ліцензування даних, Delta не дає їм бронювати авіаквитки, а JPMorgan Chase і Charles Schwab блокують доступ до рахунків через міркування безпеки.

Користувачі також повідомляли про проблеми з Muse від Meta, Grok від xAI, Dots від OpenAI та агентом Instinct на інших популярних сайтах. За їхніми словами, деякі сервіси, що раніше були доступними для таких інструментів, зокрема Cars.com і Amtrak, перестали працювати з ними.

Суперечка Amazon і Perplexity

Amazon ще торік заборонила агентну функцію покупок Perplexity та подала позов проти стартапу. Компанія заявляла, що неодноразово вимагала від Perplexity припинити використання ШІ-агентів для покупок на її сайті. Також Amazon зазначала, що сторонні компанії, які купують товари від імені клієнтів, мають діяти відкрито та поважати рішення постачальників послуг.

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Perplexity зі свого боку стверджувала, що Amazon не зацікавлена в роботі агентів на платформі, оскільки це може зменшити кількість користувачів, які бачать рекламу. Суд спочатку зобов'язав Perplexity припинити покупки через її агентів на Amazon, однак апеляційний суд у серпні скасував це рішення. Після цього Amazon подала змінену позовну заяву.

Партнерства та захист від ботів

Meta заявила, що замість протистояння з бізнесами прагне працювати з ними над умовами використання персональних агентів. Компанія уклала партнерства з Walmart, Gap, Sephora та Best Buy, що дозволяють Muse здійснювати покупки на їхніх сайтах. Shopify також відкрила свою мережу інтернет-магазинів для ШІ-агентів.

Водночас такі інструменти можуть потрапляти під загальні системи захисту від ботів, навіть якщо сайт прямо не забороняє агентів. Cloudflare після запуску однокнопкового блокування ШІ-сканерів у 2025 році почала блокувати сканери, які одночасно збирають дані для пошукової індексації та навчання ШІ.

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