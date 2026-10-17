Научные группы в Вене, Австрия, и Пекине, Китай, независимо друг от друга создали первые в мире два работающих ядерных часа. Устройства основаны на изотопе тория-229, который поместили в твердотельные кристаллы фторида кальция, сообщает Cyprus Mail.

Два независимых подхода

Команды описали результаты в научных статьях, опубликованных в журнале Nature. Физик Шицянь Дин из Университета Цинхуа, который помогал руководить пекинской группой, отметил, что исследователи одновременно получили работающие ядерные часы тория-229, применив разные экспериментальные подходы. По его мнению, это свидетельствует о надежности самой концепции и ее независимости от одного технического решения.

Физик Торстен Шумм из Венского технического университета, который был среди руководителей австрийской команды, сказал, что создание таких часов оставалось целью физиков почти 50 лет. Его группа работала над этой задачей с 2008 года.

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Как работает новая технология

Ядерные часы не используют ядерное деление или синтез в качестве источника энергии. В них время измеряют, отслеживая взаимодействие мощного лазера с ядром атома. В обычных атомных часах лазеры или микроволны вызывают переходы электронов между энергетическими уровнями в электронной оболочке атома, в частности цезия или стронция. Новые устройства отслеживают переходы протонов и нейтронов между энергетическими уровнями внутри ядра тория-229.

Исследователи считают, что из-за меньшего размера атомного ядра такой метод потенциально способен обеспечить более высокую точность. В то же время Шумм подчеркнул, что ядерные часы все еще далеки от целевых характеристик. Лучшие современные атомные часы способны работать миллиарды лет, теряя или приобретая лишь одну секунду.

По словам Шумма, технология может применяться для спутниковой навигации, синхронизации передачи данных, геодезических измерений и метрологии. Венская команда также использовала свое устройство в высокоточном физическом эксперименте по поиску темной материи: ее не обнаружили, однако часы продемонстрировали уровень работы лучших атомных часов.

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