Verizon введет плату $10 в месяц за iPhone Handoff — Engadget

Verizon планирует предложить функцию Apple iPhone Handoff для iOS 27 за 10 долларов в месяц. Она позволяет использовать один номер eSIM на двух iPhone, если оба устройства работают на iOS 27 и привязаны к одному Apple ID, сообщает Engadget.

Один номер для двух iPhone

Два смартфона не смогут одновременно пользоваться общим номером. Владелец должен выбрать, какое из устройств будет активным в определенный момент, однако сможет в любое время менять основной iPhone. Звонки, сообщения и сервис Find My автоматически переходят на iPhone, которым пользуется владелец. Резервные копии iCloud синхронизируются между обоими телефонами.

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Verizon сообщила, что функция вскоре станет доступной в ее сети. Ранее она уже стала доступна в T-Mobile в США за 5 долларов в месяц, а также в Deutsche Telekom в Германии.

Как переключать активное устройство

Чтобы настроить iPhone Handoff, на более новом телефоне нужно открыть «Настройки», перейти в раздел сотовой связи и выбрать настройку сотовой связи или добавление eSIM. Далее следует выбрать iPhone, нажать «Продолжить» и «Перенести». Для перехода на другой iPhone достаточно разблокировать нужное устройство — на экране появится уведомление о переключении. Apple советует установить коды доступа на обоих телефонах, чтобы контролировать, какой из них использует номер.

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