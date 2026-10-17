NASA заменяет ИИ на суперинтеллект по указу Трампа — Space.com

В США NASA начало заменять упоминания искусственного интеллекта и AI на «суперинтеллект» и SI в официальных коммуникациях, веб-ресурсах, публикациях, названиях должностей и цифровой инфраструктуре. По данным Space.com, изменения вводятся после указа президента Дональда Трампа Inaugurating the Era of Super Intelligence, подписанного 29 сентября 2026 года.

Четыре этапа внедрения

Внутренний план NASA предусматривает четыре этапа замены терминологии с 9 октября по 23 декабря. Сотрудникам поручили немедленно использовать «суперинтеллект» и SI в новых презентациях, выставках, печатных материалах, интервью и другом контенте для внешней аудитории.

Требование также распространяется на внутренние коммуникации, стилистические руководства, внутренние сайты и ИТ-системы, на которые ссылаются в официальных материалах. NASA не должно использовать переходные формулировки вроде «ранее известный как AI». В то же время технические термины, в частности «машинное обучение», «большие языковые модели» и «чатбот», остаются допустимыми.

Первый этап охватил основные сайты NASA, связанные с ИИ, а также названия должностей. Второй этап предусматривает обновление популярных страниц nasa.gov и science.nasa.gov и изменение адреса сайта группы искусственного интеллекта Лаборатории реактивного движения NASA.

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Риски для коммуникаций и систем

Сотрудники, знакомые с планом, выразили Space.com обеспокоенность, что новая терминология может вызвать путаницу в научном сообществе и среди общественности. В материале отмечается, что понятие «суперинтеллект» традиционно описывает значительно более развитую, часто гипотетическую систему, превосходящую человеческое мышление. В то же время указ сохраняет действующее федеральное определение искусственного интеллекта.

Третий этап, запланированный до 30 ноября, включает обновление адреса платформы Ask Sage, которую используют федеральные ведомства. Внутренний документ NASA описывает это как изменение, которое может нарушить работу API и других программных интеграций. На четвёртом этапе, до 23 декабря, агентство планирует обновить сайты с меньшей посещаемостью, внутренние ИТ-системы и инструменты.

В заявлении NASA сообщило, что применяет эти технологии для планирования миссий, автономных систем, научных исследований и анализа сложных массивов данных. Агентство также заявило, что будет внедрять необходимые технические изменения через устоявшиеся внутренние процедуры.

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