在美国，NASA已开始在官方沟通、网络资源、出版物、职位名称和数字基础设施中，将对人工智能和AI的提及替换为“超级智能”和SI。据Space.com报道，这些改变是在美国总统唐纳德·特朗普于2026年9月29日签署《Inaugurating the Era of Super Intelligence》行政令后推行的。

实施的四个阶段

NASA的内部计划规定，从10月9日至12月23日分四个阶段替换相关术语。工作人员被要求立即在新的演示文稿、展览、印刷材料、采访以及其他面向外部受众的内容中使用“超级智能”和SI。

该要求还适用于内部沟通、风格指南、内部网站，以及官方材料中引用的IT系统。NASA不得使用“此前称为AI”之类的过渡性表述。与此同时，“机器学习”“大型语言模型”和“聊天机器人”等技术术语仍可使用。

第一阶段涵盖NASA与AI相关的主要网站以及职位名称。第二阶段包括更新nasa.gov和science.nasa.gov的热门页面，并更改NASA喷气推进实验室人工智能小组的网站地址。

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对沟通和系统的风险

熟悉该计划的员工向Space.com表示担忧，认为新术语可能会在科学界和公众中造成混淆。报道指出，“超级智能”这一概念传统上指的是远比人类思维更先进、且通常仍属假设的系统。与此同时，该行政令保留了现行的联邦人工智能定义。

计划于11月30日前完成的第三阶段，包括更新供联邦机构使用的Ask Sage平台地址。NASA内部文件将此描述为一项可能会破坏API和其他软件集成运行的变更。在第四阶段，即截至12月23日，该机构计划更新访问量较低的网站、内部IT系统和工具。

NASA在一份声明中表示，其将这些技术用于任务规划、自主系统、科学研究以及复杂数据集分析。该机构还表示，将通过既定的内部程序实施必要的技术变更。

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