W USA NASA rozpoczęła zastępowanie odniesień do sztucznej inteligencji i AI określeniami „superinteligencja” oraz SI w oficjalnej komunikacji, zasobach internetowych, publikacjach, nazwach stanowisk i infrastrukturze cyfrowej. Według Space.com, zmiany są wprowadzane po zarządzeniu prezydenta Donalda Trumpa Inaugurating the Era of Super Intelligence, podpisanym 29 września 2026 roku.

Cztery etapy wdrożenia

Wewnętrzny plan NASA przewiduje cztery etapy zastępowania terminologii od 9 października do 23 grudnia. Pracownikom polecono natychmiast używać określeń „superinteligencja” i SI w nowych prezentacjach, wystawach, materiałach drukowanych, wywiadach i innych treściach przeznaczonych dla odbiorców zewnętrznych.

Wymóg dotyczy również komunikacji wewnętrznej, wytycznych stylistycznych, wewnętrznych stron internetowych oraz systemów IT, do których odwołują się oficjalne materiały. NASA nie może stosować przejściowych sformułowań takich jak „wcześniej znane jako AI”. Jednocześnie terminy techniczne, w tym „uczenie maszynowe”, „duże modele językowe” i „chatbot”, pozostają dopuszczalne.

Pierwszy etap objął główne strony NASA związane z AI, a także nazwy stanowisk. Drugi etap przewiduje aktualizację popularnych stron nasa.gov i science.nasa.gov oraz zmianę adresu strony grupy sztucznej inteligencji Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA.

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Ryzyka dla komunikacji i systemów

Pracownicy zaznajomieni z planem wyrazili w rozmowie z Space.com obawy, że nowa terminologia może wywołać zamieszanie w społeczności naukowej i wśród opinii publicznej. W materiale zaznaczono, że pojęcie „superinteligencja” tradycyjnie opisuje znacznie bardziej zaawansowany, często hipotetyczny system, który przewyższa ludzkie myślenie. Jednocześnie zarządzenie zachowuje obowiązującą federalną definicję sztucznej inteligencji.

Trzeci etap, zaplanowany do 30 listopada, obejmuje aktualizację adresu platformy Ask Sage, używanej przez agencje federalne. Wewnętrzny dokument NASA opisuje to jako zmianę, która może zakłócić działanie API i innych integracji oprogramowania. W czwartym etapie, do 23 grudnia, agencja planuje zaktualizować strony o mniejszej odwiedzalności, wewnętrzne systemy IT i narzędzia.

W oświadczeniu NASA poinformowała, że wykorzystuje te technologie do planowania misji, systemów autonomicznych, badań naukowych i analizy złożonych zbiorów danych. Agencja oświadczyła również, że wdroży niezbędne zmiany techniczne za pośrednictwem ustalonych procedur wewnętrznych.

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