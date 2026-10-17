NASA замінює ШІ на суперінтелект за указом Трампа — Space.com

У США NASA розпочало заміну згадок про штучний інтелект і AI на «суперінтелект» та SI в офіційних комунікаціях, вебресурсах, публікаціях, назвах посад і цифровій інфраструктурі. За даними Space.com, зміни запроваджують після указу президента Дональда Трампа Inaugurating the Era of Super Intelligence, підписаного 29 вересня 2026 року.

Чотири етапи впровадження

Внутрішній план NASA передбачає чотири етапи заміни термінології з 9 жовтня до 23 грудня. Працівникам доручили негайно використовувати «суперінтелект» і SI у нових презентаціях, виставках, друкованих матеріалах, інтерв’ю та іншому контенті для зовнішньої аудиторії.

Вимога також поширюється на внутрішні комунікації, стилістичні настанови, внутрішні сайти та ІТ-системи, на які посилаються в офіційних матеріалах. NASA не має використовувати перехідні формулювання на кшталт «раніше відомий як AI». Водночас технічні терміни, зокрема «машинне навчання», «великі мовні моделі» та «чатбот», залишаються допустимими.

Перший етап охопив основні сайти NASA, пов’язані зі ШІ, а також назви посад. Другий етап передбачає оновлення популярних сторінок nasa.gov і science.nasa.gov та зміну адреси сайту групи штучного інтелекту Лабораторії реактивного руху NASA.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ризики для комунікацій і систем

Працівники, обізнані з планом, висловили Space.com занепокоєння, що нова термінологія може спричинити плутанину в науковій спільноті та серед громадськості. У матеріалі зазначається, що поняття «суперінтелект» традиційно описує значно розвиненішу, часто гіпотетичну систему, яка перевершує людське мислення. Водночас указ зберігає чинне федеральне визначення штучного інтелекту.

Третій етап, запланований до 30 листопада, включає оновлення адреси платформи Ask Sage, яку використовують федеральні відомства. Внутрішній документ NASA описує це як зміну, що може порушити роботу API та інших програмних інтеграцій. На четвертому етапі до 23 грудня агентство планує оновити сайти з нижчою відвідуваністю, внутрішні ІТ-системи та інструменти.

У заяві NASA повідомило, що застосовує ці технології для планування місій, автономних систем, наукових досліджень і аналізу складних масивів даних. Агентство також заявило, що впроваджуватиме необхідні технічні зміни через усталені внутрішні процедури.

Читай нас у