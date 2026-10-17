Engadget：Verizon将对iPhone Handoff收取每月10美元费用

据Engadget报道，Verizon计划以每月10美元的价格提供适用于iOS 27的Apple iPhone Handoff功能。如果两台设备均运行iOS 27且绑定同一Apple ID，该功能可让一个eSIM号码用于两部iPhone。

一个号码用于两部iPhone

两部智能手机不能同时使用共享号码。用户必须选择某一时刻哪台设备处于激活状态，但可以随时更换主iPhone。通话、信息和Find My服务会自动转移到用户正在使用的iPhone上。iCloud备份会在两部手机之间同步。

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Verizon表示，该功能很快将在其网络中推出。此前，该功能已通过美国的T-Mobile以每月5美元的价格提供，也已在德国的Deutsche Telekom推出。

如何切换激活设备

要设置iPhone Handoff，需在较新的手机上打开“设置”，进入蜂窝网络部分，并选择蜂窝网络设置或添加eSIM。随后选择iPhone，点击“继续”和“转移”。如需切换到另一部iPhone，只需解锁所需设备，屏幕上将出现切换通知。Apple建议在两部手机上设置密码，以控制哪一部使用该号码。

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