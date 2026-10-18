位于美国夏威夷莫纳克亚山的双子座北望远镜获得了Pa 30最详细的图像。Pa 30是一处与历史上的SN 1181有关的超新星遗迹。图像显示，类似烟花的抛射物细丝并非连续的气体流，而是一串串细小的气体结，Live Science报道。

遗迹更为详细的结构

Pa 30位于仙后座，距离地球约7500光年。新图像显示出的丝状结构数量约为此前可见数量的十倍。由华威大学天文学和天体物理学讲师蒂莫西·坎宁安领导的天文学家团队在《天体物理学杂志》发表了研究结果。

研究人员估计，在爆炸碎片膨胀期间，恒星周围物质的温度或密度差异可能形成了这种结状结构。这些细节为解释爆炸前恒星周围环境的性质，以及影响抛射物的过程提供了新的限制条件。

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1181年对这颗超新星的观测

SN 1181以中国和日本天文学家记录其出现的年份命名。他们在仙后座用肉眼观测到了该天体。现存的八份文本将其出现时间定在1181年8月4日至6日之间，而它持续可见了185天。

SN 1181是人们在望远镜发明前从地球观测到的银河系五颗超新星之一。Pa 30中心还有一颗在爆炸中幸存下来的恒星。研究人员指出，它几乎正好位于遗迹中心的位置，可能表明这次爆炸具有很高的对称性。形成Pa 30的爆炸被认为是一颗Iax型超新星——白矮星一次能量较低且不完全的爆炸，爆炸后可能会留下恒星残余。

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