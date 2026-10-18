迪士尼已同意向至少60名Character.AI初创公司的员工提供工作机会。该公司本周已申请破产。这相当于这家开发人工智能聊天机器人的公司员工总数中的大多数。

聘用条件

据TechCrunch报道，彭博注意到的一份法律文件载有这项协议的细节。这些员工的年度薪酬总额估计为6000万美元。

该文件还指出，收到迪士尼聘用邀约的Character.AI员工中，“绝大多数”已接受邀约。同时，该报价具有“stalking horse bid”资格，因此另一家公司仍可就该初创公司的资产提出更高报价。

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初创公司的资产与问题

Character.AI前首席执行官卡兰迪普·阿南德最近成为迪士尼首位首席技术官。此前，Character.AI表示，迪士尼同意以2000万美元收购其部分资产。

法律文件称，尽管拥有庞大且活跃的用户群体，Character.AI的运营仍受到高成本、诉讼带来的潜在责任以及与监管机构互动的影响。一名14岁男孩的母亲起诉该公司，称其儿子在死亡前沉迷于Character.AI的一款聊天机器人。这家初创公司也正因儿童安全问题接受政府调查。

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