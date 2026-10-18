Disney погодилася запропонувати роботу щонайменше 60 працівникам Character.AI — TechCrunch

Disney погодилася запропонувати роботу щонайменше 60 працівникам стартапу Character.AI, який цього тижня подав заяву про банкрутство. Це становить більшість штату компанії, що розробляє чатботів на основі штучного інтелекту.

Умови працевлаштування

Як повідомляє TechCrunch, подробиці домовленості містить юридичний документ, на який звернуло увагу Bloomberg. Орієнтовний річний обсяг компенсації для цих працівників оцінено у 60 млн доларів.

У документі також зазначено, що «переважна більшість» співробітників Character.AI, які отримали пропозиції від Disney, погодилися на них. Водночас пропозиція має статус stalking horse bid, тому інша компанія ще може подати вищу пропозицію щодо активів стартапу.

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Активи та проблеми стартапу

Колишній генеральний директор Character.AI Карандіп Ананд нещодавно став першим технічним директором Disney. Раніше Character.AI повідомляла, що Disney погодилася придбати частину її активів за 20 млн доларів.

У юридичному документі сказано, що попри велику й активну базу користувачів, роботу Character.AI ускладнювали високі витрати, потенційні зобов’язання через судові позови та взаємодія з регуляторами. Мати 14-річного хлопця подала позов проти компанії, заявивши, що її син захопився одним із чатботів Character.AI перед смертю. Стартап також є предметом урядових розслідувань щодо безпеки дітей.

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