Disney zgodził się zaoferować pracę co najmniej 60 pracownikom startupu Character.AI, który w tym tygodniu złożył wniosek o upadłość. Stanowi to większość personelu firmy tworzącej chatboty oparte na sztucznej inteligencji.

Warunki zatrudnienia

Jak informuje TechCrunch, szczegóły porozumienia zawiera dokument prawny, na który zwrócił uwagę Bloomberg. Szacunkowa roczna wartość wynagrodzeń dla tych pracowników wynosi 60 mln dolarów.

W dokumencie wskazano również, że „zdecydowana większość” pracowników Character.AI, którzy otrzymali oferty od Disneya, je przyjęła. Jednocześnie oferta ma status stalking horse bid, więc inna firma nadal może złożyć wyższą ofertę za aktywa startupu.

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Aktywa i problemy startupu

Były dyrektor generalny Character.AI, Karandeep Anand, niedawno został pierwszym dyrektorem technicznym Disneya. Wcześniej Character.AI informowała, że Disney zgodził się kupić część jej aktywów za 20 mln dolarów.

W dokumencie prawnym stwierdzono, że mimo dużej i aktywnej bazy użytkowników działalność Character.AI komplikowały wysokie koszty, potencjalne zobowiązania wynikające z pozwów oraz kontakty z regulatorami. Matka 14-letniego chłopca pozwała firmę, twierdząc, że jej syn zaangażował się w kontakt z jednym z chatbotów Character.AI przed śmiercią. Startup jest również przedmiotem rządowych dochodzeń dotyczących bezpieczeństwa dzieci.

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