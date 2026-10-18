Disney согласилась предложить работу как минимум 60 сотрудникам стартапа Character.AI, который на этой неделе подал заявление о банкротстве. Это составляет большинство штата компании, разрабатывающей чат-боты на основе искусственного интеллекта.

Условия трудоустройства

Как сообщает TechCrunch, подробности договоренности содержатся в юридическом документе, на который обратило внимание Bloomberg. Ориентировочный годовой объем компенсаций для этих работников оценивается в 60 млн долларов.

В документе также указано, что «подавляющее большинство» сотрудников Character.AI, получивших предложения от Disney, согласились на них. В то же время предложение имеет статус stalking horse bid, поэтому другая компания все еще может подать более высокое предложение относительно активов стартапа.

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Активы и проблемы стартапа

Бывший генеральный директор Character.AI Карандип Ананд недавно стал первым техническим директором Disney. Ранее Character.AI сообщала, что Disney согласилась приобрести часть ее активов за 20 млн долларов.

В юридическом документе говорится, что, несмотря на большую и активную базу пользователей, работе Character.AI препятствовали высокие расходы, потенциальные обязательства из-за судебных исков и взаимодействие с регуляторами. Мать 14-летнего мальчика подала иск против компании, заявив, что ее сын увлекся одним из чат-ботов Character.AI перед смертью. Стартап также является предметом правительственных расследований по вопросам безопасности детей.

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