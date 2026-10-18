Телескоп Gemini North на Мауна-Кеа на Гавайях, США, получил наиболее детальное изображение Pa 30 — остатка сверхновой, который связывают с исторической SN 1181. На нем видно, что похожие на фейерверк нити выброшенного вещества представляют собой не сплошные потоки газа, а цепочки небольших газовых узлов, сообщает Live Science.

Более детальная структура остатка

Pa 30 расположен примерно в 7 500 световых годах от Земли в созвездии Кассиопеи. Новые снимки показали примерно в десять раз больше нитевидных структур, чем было видно ранее. Команда астрономов под руководством преподавателя астрономии и астрофизики Уорикского университета Тимоти Каннингема опубликовала результаты исследования в журнале The Astrophysical Journal.

По оценке исследователей, узловатая структура могла сформироваться из-за различий температуры или плотности вещества вокруг звезды при расширении обломков взрыва. Такие детали дают новые ограничения для объяснения свойств среды, окружавшей звезду до взрыва, и процессов, повлиявших на выброшенное вещество.

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Наблюдения сверхновой в 1181 году

SN 1181 получила название по году, когда ее появление зафиксировали астрономы Китая и Японии. Они наблюдали объект невооруженным глазом в созвездии Кассиопеи. Восемь сохранившихся текстов датируют его появление периодом между 4 и 6 августа 1181 года, а видимым он оставался 185 дней.

SN 1181 является одной из пяти сверхновых в Млечном Пути, которые люди наблюдали с Земли до изобретения телескопа. В центре Pa 30 также расположена звезда, пережившая взрыв. Исследователи отмечают, что ее положение почти точно в центре остатка может указывать на высокую симметричность взрыва. Взрыв, образовавший Pa 30, считают сверхновой типа Iax — менее энергетическим и неполным взрывом белого карлика, после которого может сохраниться остаток звезды.

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