Корабль Dragon компании SpaceX 15 октября пристыковался к Международной космической станции и доставил экипажу 75-й экспедиции более 6300 фунтов продовольствия, необходимых запасов и научного оборудования. Среди груза — оборудование для изготовления искусственных сетчаток в условиях микрогравитации, мозговые органоиды, трёхмерные модели тканей сердца и материалы для исследования нового вида стекла.

Как сообщает ScienceDaily, Dragon пристыковался к обращённому в космос порту модуля Harmony в 10:27 по восточному времени США. Это 35-я коммерческая миссия SpaceX по снабжению МКС по контракту с NASA.

Исследования для медицины

Оборудование для изготовления искусственных сетчаток должно помочь изучить возможность создания таких структур в микрогравитации. Учёные надеются, что эти технологии в будущем могут быть полезны для восстановления зрения на Земле.

На станцию также отправили 3D-модели сердечной ткани, которые воспроизводят важные свойства человеческого сердца. Их планируют применять для совершенствования методов тестирования большого количества потенциальных лекарств во время будущих космических миссий.

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Мозговые органоиды — это небольшие трёхмерные модели мозговой ткани, выращенные из клеток. Они позволяют изучать аспекты биологии мозга, которые сложно исследовать непосредственно у людей. Исследователи надеются выявить потенциальные мишени для лечения болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и рассеянного склероза.

Солнечные батареи и возвращение груза

Dragon также доставил последний комплект разворачиваемых солнечных панелей IROSA для МКС. Они должны увеличить возможности станции по выработке электроэнергии для её работы и научных исследований. Установка панелей запланирована на более позднюю часть осени.

Отдельный эксперимент посвящён формированию нового типа стекла в микрогравитации. Изучение процесса без обычного влияния земного притяжения может дать больше данных о развитии и свойствах этого материала. Корабль, стартовавший 13 октября на ракете Falcon 9 с мыса Канаверал во Флориде, должен оставаться на МКС до середины ноября, после чего вернёт на Землю чувствительные ко времени исследовательские материалы и другой груз.

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