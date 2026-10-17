Лесные почвы на юго-западе Германии в течение периодов продолжительностью до 24 лет демонстрировали средний ежегодный рост объемов поглощения метана из атмосферы примерно на 3%. Такой результат получили ученые Гёттингенского университета и Института лесных исследований Баден-Вюртемберга, которые проанализировали данные с 13 лесных участков, сообщает ScienceDaily.

Измерения продолжались до 24 лет

Исследователи использовали многолетние наблюдения в рамках программы мониторинга Института лесных исследований Баден-Вюртемберга. Раз в две недели они отбирали образцы воздуха через установленные под землей тонкие трубки, чтобы определять состав газов на разной глубине почвы и отслеживать изменения концентрации метана.

Результаты также проверили другим методом — с помощью герметичных камер на поверхности почвы. Изменение концентрации газов внутри камер позволило установить, поглощает ли почва метан и в каком объеме.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Влияние температуры и осадков

На разных участках поглощение метана различалось, однако общая тенденция указала на более высокую эффективность лесных почв в периоды с меньшим количеством осадков и более высокими температурами. Когда почва перенасыщена влагой, вода заполняет поры между ее частицами и затрудняет движение газов. В более сухой почве больше пор заполнены воздухом, поэтому атмосферный метан может проникать глубже.

В почве метан разлагают микроорганизмы, используя его как источник энергии. По данным исследователей, повышение температуры может несколько ускорять эту микробную активность. Сочетание более теплых условий и меньшего количества осадков связали с увеличением поглощения метана на исследованных участках.

Региональные различия

Работа, опубликованная в журнале Agricultural and Forest Meteorology, предлагает другую картину по сравнению с рядом метаанализов, которые указывали на общее снижение способности лесных почв поглощать метан. Авторы отмечают, что последствия климатических изменений для этого процесса могут существенно различаться в зависимости от местных температур, режима осадков и свойств почвы.

Читай нас в