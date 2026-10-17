Gleby leśne w południowo-zachodnich Niemczech wykazywały średni roczny wzrost ilości metanu pochłanianego z atmosfery o około 3% w okresach trwających do 24 lat. Taki wynik uzyskali naukowcy z Uniwersytetu w Getyndze oraz Instytutu Badań Leśnych Badenii-Wirtembergii, którzy przeanalizowali dane z 13 terenów leśnych, informuje ScienceDaily.

Pomiary trwały do 24 lat

Badacze wykorzystali wieloletnie obserwacje prowadzone w ramach programu monitoringu Instytutu Badań Leśnych Badenii-Wirtembergii. Co dwa tygodnie pobierali próbki powietrza przez cienkie rurki zainstalowane pod ziemią, aby określać skład gazów na różnych głębokościach gleby i śledzić zmiany stężenia metanu.

Wyniki sprawdzono również inną metodą — za pomocą szczelnych komór na powierzchni gleby. Zmiana stężenia gazów wewnątrz komór umożliwiła ustalenie, czy gleba pochłania metan i w jakiej ilości.

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Wpływ temperatury i opadów

Pochłanianie metanu różniło się na poszczególnych terenach, jednak ogólna tendencja wskazała na większą efektywność gleb leśnych w okresach z mniejszą ilością opadów i wyższymi temperaturami. Gdy gleba jest przesycona wilgocią, woda wypełnia pory między jej cząstkami i utrudnia przemieszczanie się gazów. W suchszej glebie więcej porów jest wypełnionych powietrzem, dzięki czemu metan atmosferyczny może przenikać głębiej.

W glebie metan jest rozkładany przez mikroorganizmy, które wykorzystują go jako źródło energii. Według badaczy wzrost temperatury może nieco przyspieszać tę aktywność mikrobiologiczną. Połączenie cieplejszych warunków i mniejszej ilości opadów powiązano ze wzrostem pochłaniania metanu na badanych terenach.

Różnice regionalne

Praca opublikowana w czasopiśmie Agricultural and Forest Meteorology przedstawia inny obraz niż szereg metaanaliz wskazujących na ogólny spadek zdolności gleb leśnych do pochłaniania metanu. Autorzy zaznaczają, że skutki zmian klimatu dla tego procesu mogą znacząco się różnić w zależności od lokalnych temperatur, reżimu opadów i właściwości gleby.

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