Verizon planuje oferować funkcję Apple iPhone Handoff dla iOS 27 za 10 dolarów miesięcznie. Umożliwia ona korzystanie z jednego numeru eSIM na dwóch iPhone’ach, jeśli oba urządzenia działają na iOS 27 i są powiązane z tym samym Apple ID, informuje Engadget.

Jeden numer dla dwóch iPhone’ów

Dwa smartfony nie będą mogły jednocześnie korzystać ze wspólnego numeru. Właściciel musi wybrać, które urządzenie będzie aktywne w danym momencie, ale będzie mógł w każdej chwili zmienić głównego iPhone’a. Połączenia, wiadomości i usługa Find My automatycznie przechodzą na iPhone’a, z którego korzysta właściciel. Kopie zapasowe iCloud są synchronizowane między oboma telefonami.

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Verizon poinformował, że funkcja będzie wkrótce dostępna w jego sieci. Wcześniej stała się już dostępna w T-Mobile w USA za 5 dolarów miesięcznie, a także w Deutsche Telekom w Niemczech.

Jak przełączać aktywne urządzenie

Aby skonfigurować iPhone Handoff, na nowszym telefonie należy otworzyć „Ustawienia”, przejść do sekcji sieci komórkowej i wybrać konfigurację sieci komórkowej lub dodawanie eSIM. Następnie należy wybrać iPhone’a, nacisnąć „Kontynuuj” i „Przenieś”. Aby przejść na innego iPhone’a, wystarczy odblokować wybrane urządzenie — na ekranie pojawi się komunikat o przełączeniu. Apple zaleca ustawienie kodów dostępu na obu telefonach, aby kontrolować, który z nich korzysta z numeru.

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