Verizon запровадить плату $10 на місяць за iPhone Handoff — Engadget

Verizon планує запропонувати функцію Apple iPhone Handoff для iOS 27 за 10 доларів на місяць. Вона дає змогу використовувати один номер eSIM на двох iPhone, якщо обидва пристрої працюють на iOS 27 та прив’язані до одного Apple ID, повідомляє Engadget.

Один номер для двох iPhone

Два смартфони не зможуть одночасно користуватися спільним номером. Власник має обрати, який із пристроїв буде активним у певний момент, однак зможе змінювати основний iPhone будь-коли. Дзвінки, повідомлення та служба Find My автоматично переходять на iPhone, яким користується власник. Резервні копії iCloud синхронізуються між обома телефонами.

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Verizon повідомила, що функція незабаром стане доступною в її мережі. Раніше вона вже стала доступною в T-Mobile у США за 5 доларів на місяць, а також у Deutsche Telekom у Німеччині.

Як перемикати активний пристрій

Щоб налаштувати iPhone Handoff, на новішому телефоні потрібно відкрити «Параметри», перейти до розділу стільникового зв’язку та обрати налаштування стільникового зв’язку або додавання eSIM. Далі слід вибрати iPhone, натиснути «Продовжити» і «Перенести». Для переходу на інший iPhone достатньо розблокувати потрібний пристрій — на екрані з’явиться повідомлення про перемикання. Apple радить встановити коди доступу на обох телефонах, щоб контролювати, який з них використовує номер.

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