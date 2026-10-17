德国森林土壤每年吸收的甲烷增加3%——ScienceDaily

德国西南部的森林土壤在长达24年的时期内，吸收大气中甲烷的量平均每年增加约3%。哥廷根大学和巴登-符腾堡州森林研究所的科学家分析了13个森林地点的数据后得出了这一结果，ScienceDaily报道。

测量持续长达24年

研究人员使用了巴登-符腾堡州森林研究所监测项目中的长期观测数据。他们每两周通过安装在地下的细管采集空气样本，以确定不同土壤深度的气体组成，并追踪甲烷浓度的变化。

研究结果还通过另一种方法得到验证——使用放置在土壤表面的密封箱。箱内气体浓度的变化使研究人员能够确定土壤是否吸收甲烷以及吸收量。

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温度和降水的影响

不同地点的甲烷吸收量存在差异，但总体趋势表明，在降水较少、气温较高的时期，森林土壤的效率更高。当土壤水分饱和时，水会填满土壤颗粒之间的孔隙，并阻碍气体移动。在较干燥的土壤中，更多孔隙充满空气，因此大气甲烷可以渗入更深处。

在土壤中，微生物将甲烷作为能量来源并对其进行分解。研究人员表示，温度升高可能会在一定程度上加快这种微生物活动。较温暖的条件与较少降水的结合，被认为与研究地点甲烷吸收量增加有关。

区域差异

这项发表在《Agricultural and Forest Meteorology》期刊上的研究，与一些指出森林土壤吸收甲烷能力总体下降的荟萃分析相比，呈现出不同的图景。作者指出，气候变化对这一过程的影响可能会因当地气温、降水状况和土壤性质而存在显著差异。

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