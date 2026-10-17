都柏林三一学院的研究人员分析了詹姆斯·韦布空间望远镜的观测数据，发现距离地球约20光年的棕矮星SIMP 0136存在三种反复出现的大气状态。正如ScienceDaily报道，该天体大气中的大多数变化可由两个主要因素解释：温度波动和云层垂直结构的变化。

亮度变化分析

研究团队采用了主成分分析法，这是一种用于识别大型数据集内最强规律的数学工具。科学家追踪了SIMP 0136在自转过程中光线的变化，此时其大气的不同区域进入观测视野。

韦布仪器的灵敏度使记录极微小的亮度波动成为可能。研究人员并非从关于大气行为的详细假设开始分析：该方法能够分离出主导过程，将其与测量中的轻微波动和随机噪声区分开来。

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发表在《Astronomy & Astrophysics》期刊上的研究显示，几乎所有记录到的大气变异性都可以用两个主导成分来描述。一些区域温度更高，云层更薄；另一些区域温度更低，云层更厚，且向大气中更高处延伸。这些因素在超过十几个自转周期内持续存在，尽管大气的详细外观发生了变化。

对系外行星的意义

SIMP 0136是一颗棕矮星——它比典型气态巨行星更大、更热，但质量不足以像恒星一样发光。这类天体可以被直接观测，因此能够研究在大多数系外行星中更难探究的大气过程。

这种新方法可能有助于在应用更复杂的计算机模型之前，更快确定导致主要大气变化的过程。它可用于研究其他棕矮星和巨型系外行星，包括分析云的形成、热量传输和大气环流。

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