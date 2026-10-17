加利福尼亚州州长加文·纽森签署了一项行政命令，规定对人工智能模型进行独立审查，并成立专家委员会，以研究针对可能失控并造成伤害的AI智能体的紧急关闭机制。正如半岛电视台报道，纽森还打算扩大与AI安全相关事件的定义。

回归此前被否决的要求

2024年，纽森否决了州议会通过的SB 1047法案。当时，这位州长表示，拟议规则可能阻碍这项技术的发展前景。该法案规定了对先进AI模型开发更广泛的安全要求，其中包括停止这些模型的机制。

否决后，纽森要求该倡议的作者、州参议员斯科特·维纳在专家委员会参与下修改文件。2025年10月，州长签署了先进AI法案，要求大型开发商披露有关特定安全事件的数据。其中包括50人或以上死亡、大规模网络攻击或资金被盗。

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专家评估与后续步骤

人工智能与数字政策中心副主任克里斯塔贝尔·伦道夫指出，SB 1047包含更具体的安全架构。她表示，该行政命令涵盖关闭或停止机制，而被否决的法案要求在模型训练开始前就采取预防措施。

分布式人工智能研究所研究主任亚历克斯·汉娜认为，该行政命令表明纽森关注AI风险，但无意实施激进限制。她还将此举与美国选民对AI安全、数据中心和失业问题日益加剧的担忧联系起来。

纽森指示加州紧急服务办公室在11月15日前提交有关AI监管的建议。他还可能召开州立法机构特别会议，在其任期结束前讨论这些建议的实施。

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