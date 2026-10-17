Naukowcy z Trinity College Dublin przeanalizowali obserwacje Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba i wykryli trzy powtarzające się stany atmosfery brązowego karła SIMP 0136, znajdującego się około 20 lat świetlnych od Ziemi. Jak informuje ScienceDaily, większość zmian w atmosferze obiektu wyjaśniają dwa główne czynniki: wahania temperatury i zmiany pionowej struktury chmur.

Analiza zmian jasności

Zespół zastosował analizę głównych składowych — narzędzie matematyczne służące do wykrywania najsilniejszych prawidłowości w dużych zbiorach danych. Naukowcy śledzili, jak zmieniało się światło SIMP 0136 podczas obrotu obiektu, gdy różne obszary jego atmosfery pojawiały się w polu obserwacji.

Czułość instrumentów Webba umożliwiła zarejestrowanie bardzo niewielkich wahań jasności. Badacze nie rozpoczynali analizy od szczegółowych założeń dotyczących zachowania atmosfery: metoda pozwoliła wyodrębnić dominujące procesy, oddzielając je od niewielkich wahań i przypadkowego szumu w pomiarach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Badanie opublikowane w czasopiśmie Astronomy & Astrophysics wykazało, że niemal całą zarejestrowaną zmienność atmosferyczną można opisać za pomocą dwóch dominujących komponentów. Niektóre obszary są cieplejsze i mają cieńsze chmury, inne są chłodniejsze, z grubszymi warstwami chmur sięgającymi wyżej w atmosferę. Czynniki te utrzymywały się przez ponad tuzin obrotów, choć szczegółowy wygląd atmosfery się zmieniał.

Znaczenie dla egzoplanet

SIMP 0136 jest brązowym karłem — obiektem większym i gorętszym niż typowy gazowy olbrzym, ale niewystarczająco masywnym, by świecić jak gwiazda. Takie obiekty można obserwować bezpośrednio, dlatego umożliwiają badanie procesów atmosferycznych, które trudniej analizować w przypadku większości egzoplanet.

Nowe podejście może pomóc szybciej określać procesy odpowiedzialne za główne zmiany atmosferyczne przed zastosowaniem bardziej złożonych modeli komputerowych. Można je wykorzystywać do badania innych brązowych karłów i olbrzymich egzoplanet, w tym do analizy powstawania chmur, transportu ciepła i cyrkulacji atmosferycznej.

Czytaj nas na