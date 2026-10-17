Исследователи из Тринити-колледжа в Дублине проанализировали наблюдения космического телескопа James Webb и выявили три повторяющихся состояния атмосферы коричневого карлика SIMP 0136, расположенного примерно в 20 световых годах от Земли. Как сообщает ScienceDaily, большинство изменений в атмосфере объекта объясняются двумя главными факторами: колебаниями температуры и изменениями вертикальной структуры облаков.

Анализ изменений яркости

Команда применила метод главных компонент — математический инструмент для выявления наиболее сильных закономерностей в больших массивах данных. Ученые проследили, как менялся свет SIMP 0136 при вращении объекта, когда разные участки его атмосферы попадали в поле наблюдения.

Чувствительность приборов Webb позволила зафиксировать очень малые колебания яркости. Исследователи не начинали анализ с подробных предположений о поведении атмосферы: метод позволил выделить доминирующие процессы, отделив их от незначительных колебаний и случайного шума в измерениях.

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Исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics, показало, что почти всю зафиксированную атмосферную изменчивость можно описать двумя доминирующими компонентами. Одни участки являются более горячими и имеют более тонкие облака, другие — более холодными, с более толстыми облачными слоями, простирающимися выше в атмосфере. Эти факторы сохранялись на протяжении более десятка вращений, хотя детальный вид атмосферы менялся.

Значение для экзопланет

SIMP 0136 — коричневый карлик, объект больше и горячее типичного газового гиганта, но недостаточно массивный, чтобы светиться как звезда. Такие объекты можно наблюдать напрямую, поэтому они позволяют изучать атмосферные процессы, которые сложнее исследовать у большинства экзопланет.

Новый подход может помочь быстрее определять процессы, ответственные за основные атмосферные изменения, до применения более сложных компьютерных моделей. Его можно использовать для исследования других коричневых карликов и гигантских экзопланет, в частности для анализа формирования облаков, переноса тепла и атмосферной циркуляции.

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