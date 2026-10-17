Statek Dragon firmy SpaceX 15 października zadokował do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i dostarczył załodze 75. ekspedycji ponad 6300 funtów żywności, niezbędnych zapasów i sprzętu naukowego. Wśród ładunku znalazły się urządzenia do wytwarzania sztucznych siatkówek w mikrograwitacji, organoidy mózgowe, trójwymiarowe modele tkanki serca oraz materiały do badania nowego rodzaju szkła.

Jak informuje ScienceDaily, Dragon zadokował do skierowanego w przestrzeń kosmiczną portu modułu Harmony o godz. 10:27 czasu wschodniego USA. Jest to 35. komercyjna misja SpaceX zaopatrująca ISS na podstawie kontraktu z NASA.

Badania dla medycyny

Sprzęt do wytwarzania sztucznych siatkówek ma pomóc zbadać możliwość tworzenia takich struktur w mikrograwitacji. Naukowcy mają nadzieję, że technologie te w przyszłości mogą być przydatne do przywracania wzroku na Ziemi.

Na stację wysłano również trójwymiarowe modele tkanki serca, które odtwarzają ważne właściwości ludzkiego serca. Planowane jest ich wykorzystanie do udoskonalenia metod testowania dużej liczby potencjalnych leków podczas przyszłych misji kosmicznych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Organoidy mózgowe to niewielkie trójwymiarowe modele tkanki mózgowej wyhodowane z komórek. Umożliwiają badanie aspektów biologii mózgu, które trudno analizować bezpośrednio u ludzi. Badacze mają nadzieję zidentyfikować potencjalne cele leczenia choroby Alzheimera, choroby Parkinsona i stwardnienia rozsianego.

Panele słoneczne i powrót ładunku

Dragon dostarczył także ostatni zestaw rozwijanych paneli słonecznych IROSA dla ISS. Mają one zwiększyć możliwości stacji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby jej działania i badań naukowych. Instalację paneli zaplanowano na późniejszą część jesieni.

Osobny eksperyment poświęcony jest formowaniu nowego rodzaju szkła w mikrograwitacji. Badanie procesu bez zwykłego wpływu ziemskiej grawitacji może dostarczyć więcej danych o rozwoju i właściwościach tego materiału. Statek, który 13 października wystartował rakietą Falcon 9 z Cape Canaveral na Florydzie, ma pozostawać na ISS do połowy listopada, po czym sprowadzi na Ziemię wrażliwe na czas materiały badawcze i inny ładunek.

Czytaj nas na