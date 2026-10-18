Podczas testu wydobycia skał zawierających kobalt na Morzu Południowochińskim naukowcy odnotowali zmiany w procesach mikrobiologicznych związanych z obiegiem składników odżywczych na dnie morskim. Prace prowadzono w 2020 roku na głębokości około 1300 metrów, informuje ScienceAlert, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie Total Environment Microbiology.

Zmiany w wodzie przydennej

Podczas testu skały zawierające kobalt kruszono i podnoszono na powierzchnię. Według autorów pracy spowodowało to wzburzenie znacznych ilości osadu i innych cząstek, co bezpośrednio i pośrednio wpłynęło na lokalny ekosystem mikrobiologiczny.

Załogowy pojazd podwodny pobierał próbki wody przed rozpoczęciem prac i w ich trakcie — bezpośrednio nad dnem oraz na wysokości 30 i 50 metrów. Naukowcy ustalili, że wydobycie istotnie wpłynęło na rozmieszczenie nieorganicznych składników odżywczych w 50-metrowej przydennej warstwie wody, w tym związków azotu i krzemianu.

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Analiza DNA mikroorganizmów

Zespół zbadał również DNA z próbek wody oraz ze zeskrobin z górnych i dolnych warstw skał. W próbkach pobranych podczas wydobycia zmniejszyła się liczebność genów związanych z wiązaniem azotu i innymi przemianami azotu w formy dostępne dla organizmów żywych. Efekt ten był najbardziej wyraźny w próbkach pobranych najbliżej dna morskiego.

Jednocześnie w próbkach z dna i z powierzchni skał wzrosła liczebność genów związanych z denitryfikacją — przekształcaniem związków azotu w formy gazowe. Zwiększyła się także liczebność genów dysymilacyjnej redukcji siarczanów, należącej do procesów beztlenowych. Autorzy przypuszczają, że zahamowanie wiązania azotu i redukcji azotynów może być związane ze wzrostem mętności i osadzaniem się cząstek. Ich zdaniem wzrost liczby genów denitryfikacji w wodzie może wskazywać na bardziej beztlenowe warunki spowodowane naruszeniem dna morskiego.

Pełnoskalowe komercyjne wydobycie minerałów z dna morskiego jeszcze się nie rozpoczęło. Jednocześnie Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego wydała 31 kontraktów na poszukiwania, z czego pięć posiadają Chiny.

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