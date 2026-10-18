W USA w wieku 90 lat zmarła Margaret Hamilton — inżynierka, która kierowała działem inżynierii oprogramowania w Laboratorium Instrumentacyjnym Massachusetts Institute of Technology (MIT) podczas opracowywania systemów komputerowych dla programu Apollo. O jej śmierci informuje The Guardian.

Zespół Hamilton stworzył Apollo Guidance Computer (AGC) — komputer pokładowy, który pomagał astronautom kontrolować lot i nawigację statków kosmicznych. Jeden AGC był wykorzystywany w module dowodzenia, który pozostawał na orbicie Księżyca, a drugi — w module księżycowym, który wykonywał lądowanie. Komputer zbudowano z wykorzystaniem krzemowych układów scalonych.

Rola w lądowaniu Apollo 11

Podczas schodzenia modułu księżycowego Eagle misji Apollo 11 w lipcu 1969 roku w kabinie rozległy się sygnały alarmowe. Centrum kontroli lotów rozważało przerwanie lądowania. Hamilton, która śledziła misję z MIT, zrozumiała, że przełącznik radaru został przypadkowo pozostawiony aktywny.

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Wcześniej widziała taką sytuację podczas symulacji, gdy podobny błąd popełnił Buzz Aldrin. Hamilton wyjaśniła kontrolerom Steve'owi Balesowi i Jackowi Garmanowi, że przy braku powtarzających się alarmów misji nie trzeba przerywać. Za pośrednictwem kierownika lotu Gene'a Kranza Neilowi Armstrongowi przekazano, że alarm można zignorować. Pięć minut później Armstrong poinformował o lądowaniu Eagle.

Podejście do inżynierii oprogramowania

Hamilton nalegała na wielokrotne testowanie programów w poszukiwaniu błędów. Jej córka Lauren pewnego razu przypadkowo uruchomiła program P01 na symulatorze modułu dowodzenia podczas lotu, przez co system uległ awarii. Gdy P01 przypadkowo aktywowano podczas Apollo 8 w 1968 roku, problem udało się naprawić już w trakcie misji. Według publikacji błędów oprogramowania nie zgłoszono podczas żadnej załogowej misji Apollo.

Hamilton wprowadziła również termin „inżynieria oprogramowania”, aby oddzielić praktyczne tworzenie oprogramowania od teoretycznej informatyki. Po zakończeniu programu Apollo pracowała nad projektami stacji kosmicznej Skylab i wahadłowców, a później założyła firmy Higher Order Software oraz Hamilton Technologies. W 2016 roku prezydent USA Barack Obama wręczył jej Prezydencki Medal Wolności.

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