В США в возрасте 90 лет умерла Маргарет Гамильтон — инженер, руководившая подразделением программной инженерии в Инструментальной лаборатории Массачусетского технологического института (MIT) во время разработки компьютерных систем для программы Apollo. О ее смерти сообщает The Guardian.

Команда Гамильтон создавала Apollo Guidance Computer (AGC) — бортовой компьютер, помогавший астронавтам управлять полетом и навигацией космических кораблей. Один AGC использовался в командном модуле, остававшемся на орбите Луны, другой — в лунном модуле, совершавшем посадку. Компьютер был построен на кремниевых интегральных схемах.

Роль в посадке Apollo 11

Во время снижения лунного модуля Eagle миссии Apollo 11 в июле 1969 года в кабине прозвучали сигналы тревоги. Центр управления полетом рассматривал возможность прервать посадку. Гамильтон, следившая за миссией из MIT, поняла, что переключатель радара случайно остался активным.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Она ранее видела такую ситуацию во время симуляций, когда аналогичную ошибку допустил Базз Олдрин. Гамильтон объяснила контролерам Стиву Бейлзу и Джеку Гарману, что при отсутствии повторных сигналов миссию не нужно прерывать. Через руководителя полета Джина Кранца Нилу Армстронгу передали, что тревогу можно игнорировать. Через пять минут Армстронг сообщил о посадке Eagle.

Подход к программной инженерии

Гамильтон настаивала на многократном тестировании программ в поиске ошибок. Ее дочь Лорен однажды случайно запустила программу P01 на симуляторе командного модуля во время полета, из-за чего система дала сбой. Когда P01 случайно активировали во время Apollo 8 в 1968 году, проблему удалось исправить уже в ходе миссии. По данным издания, об ошибках программного обеспечения не сообщалось ни в одной пилотируемой миссии Apollo.

Гамильтон также ввела термин «программная инженерия», чтобы отделить практическую разработку программ от теоретической компьютерной науки. После завершения программы Apollo она работала над проектами космической станции Skylab и шаттлов, а позднее основала компании Higher Order Software и Hamilton Technologies. В 2016 году президент США Барак Обама вручил ей Президентскую медаль Свободы.

Читай нас в