据《卫报》报道，玛格丽特·汉密尔顿在美国去世，享年90岁。她是一名工程师，在为阿波罗计划开发计算机系统期间，曾领导麻省理工学院（MIT）仪器实验室的软件工程部门。

汉密尔顿的团队研发了阿波罗制导计算机（AGC）——一种帮助宇航员控制航天器飞行和导航的机载计算机。一台AGC用于留在月球轨道上的指令舱，另一台则用于执行着陆的登月舱。这台计算机采用硅集成电路制造。

在阿波罗11号着陆中的作用

1969年7月，阿波罗11号任务的登月舱“鹰”号下降期间，舱内响起警报信号。飞行控制中心曾考虑中止着陆。汉密尔顿当时在MIT监控任务，她意识到雷达开关被意外地保持在开启状态。

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她此前曾在模拟中见过这种情况，当时巴兹·奥尔德林犯了类似的错误。汉密尔顿向控制员史蒂夫·贝尔斯和杰克·加曼解释，在没有重复警报的情况下，无需中止任务。飞行主任吉恩·克兰兹随后向尼尔·阿姆斯特朗转达，警报可以忽略。五分钟后，阿姆斯特朗报告“鹰”号着陆。

软件工程方法

汉密尔顿坚持反复测试程序以寻找错误。她的女儿劳伦有一次在飞行期间意外在指令舱模拟器上启动了P01程序，导致系统发生故障。1968年阿波罗8号任务期间，P01被意外激活时，问题在任务进行中得到修复。据该报报道，任何一次载人阿波罗任务中均未报告软件错误。

汉密尔顿还引入了“软件工程”一词，以区分实际的软件开发与理论计算机科学。阿波罗计划结束后，她参与了天空实验室空间站和航天飞机项目，之后创办了Higher Order Software和Hamilton Technologies两家公司。2016年，美国总统巴拉克·奥巴马向她颁发了总统自由勋章。

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