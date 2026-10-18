研究人员在南海进行含钴岩石开采测试期间，记录到与海底营养物质循环有关的微生物过程发生变化。相关工作于2020年在约1300米深处开展，据ScienceAlert报道，其援引了一项发表在《Total Environment Microbiology》期刊上的研究。

近底层海水的变化

测试期间，含钴岩石被粉碎并提升至海面。研究作者估计，这导致大量沉积物和其他颗粒被扬起，直接和间接影响了当地微生物生态系统。

载人潜水器在作业开始前及作业期间采集水样——包括海底正上方，以及距海底30米和50米高度处。科学家发现，开采显著影响了50米近底层水体中无机营养物质的分布，特别是含氮化合物和硅酸盐。

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微生物DNA分析

研究团队还分析了水样中的DNA，以及从岩石上层和下层刮取的样本中的DNA。在开采期间采集的样本中，与固氮及其他将氮转化为生物可利用形式的过程相关的基因丰度下降。这一影响在最靠近海底采集的样本中最为明显。

与此同时，在海底和岩石表面样本中，与反硝化作用——将含氮化合物转化为气态形式——相关的基因丰度增加。属于厌氧过程的异化硫酸盐还原相关基因丰度也有所增加。作者推测，固氮和亚硝酸盐还原受到抑制可能与浑浊度增加及颗粒沉降有关。他们认为，水中反硝化基因数量增加可能表明，由于海底受到扰动，环境变得更加缺氧。

海底矿产的全面商业开采尚未开始。与此同时，国际海底管理局已发放31份勘探合同，其中5份由中国持有。

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