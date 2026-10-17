Доставку iPhone Duo в ОАЭ перенесли на 22 января — The National

В ОАЭ ожидаемая доставка нового складного смартфона Apple iPhone Duo после начала онлайн-заказов перенесена на 22 января. Такой срок отображается для всех четырех вариантов объема памяти и двух цветов устройства, сообщает The National.

Спрос превысил доступный запас

Apple начала принимать онлайн-заказы на iPhone Duo в пятницу. Первоначально покупателям сообщали о доставке в ноябре, позже сроки перенесли на декабрь, а уже на следующий день — на конец января. Аналогичные даты доставки также отображались на сайтах компании в США и Великобритании.

Представитель Apple заявил изданию, что предварительный спрос на iPhone Duo был чрезвычайным, а компания будет работать над тем, чтобы доставить устройства покупателям как можно быстрее. Онлайн-заказы на модель продолжат принимать.

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Цены и прогнозы продаж

Apple представила iPhone Duo в прошлом месяце вместе с iPhone 18 Pro. Это первое складное устройство компании и первый крупный аппаратный релиз под руководством ее генерального директора Джона Тернуса. В то же время на сайте Apple в ОАЭ для iPhone 18 Pro указывались сроки доставки примерно от двух до трех недель.

Цена iPhone Duo в ОАЭ составляет от 8499 до 13 599 дирхамов. По оценке Counterpoint Research, Apple может продать около шести миллионов таких смартфонов в этом году. Bloomberg Intelligence прогнозирует, что продажи могут достичь 14 миллионов устройств и добавить компании около 28 млрд долларов выручки в 2027 финансовом году.

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