Dostawy iPhone’a Duo w ZEA przesunięto na 22 stycznia — The National

W ZEA oczekiwana dostawa nowego składanego smartfona Apple iPhone Duo po rozpoczęciu zamówień online została przesunięta na 22 stycznia. Taki termin jest wyświetlany dla wszystkich czterech wariantów pamięci i dwóch kolorów urządzenia, podaje The National.

Popyt przekroczył dostępne zapasy

Apple rozpoczęło przyjmowanie zamówień online na iPhone’a Duo w piątek. Początkowo klientom informowano o dostawie w listopadzie, później termin przesunięto na grudzień, a już następnego dnia — na koniec stycznia. Podobne daty dostaw były również wyświetlane na stronach firmy w USA i Wielkiej Brytanii.

Przedstawiciel Apple powiedział publikacji, że wstępny popyt na iPhone’a Duo był niezwykły, a firma będzie pracować nad dostarczeniem urządzeń klientom tak szybko, jak to możliwe. Zamówienia online na ten model będą nadal przyjmowane.

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Ceny i prognozy sprzedaży

Apple zaprezentowało iPhone’a Duo w ubiegłym miesiącu wraz z iPhone’em 18 Pro. Jest to pierwsze składane urządzenie firmy i pierwsza duża premiera sprzętowa pod kierownictwem jej dyrektora generalnego, Johna Ternusa. Jednocześnie na stronie Apple w ZEA wskazywano termin dostawy iPhone’a 18 Pro wynoszący około dwóch do trzech tygodni.

Cena iPhone’a Duo w ZEA wynosi od 8499 do 13 599 dirhamów. Według oceny Counterpoint Research Apple może sprzedać w tym roku około sześciu milionów takich smartfonów. Bloomberg Intelligence prognozuje, że sprzedaż może osiągnąć 14 milionów urządzeń i przynieść firmie około 28 mld dolarów przychodów w roku fiskalnym 2027.

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