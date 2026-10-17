阿联酋iPhone Duo交付时间推迟至1月22日——《The National》

在线订单开始后，苹果新款可折叠智能手机iPhone Duo在阿联酋的预计交付时间已推迟至1月22日。所有四种存储容量版本和两种设备颜色均显示这一时间，《The National》报道。

需求超过可用库存

苹果于周五开始接受iPhone Duo的在线订单。最初，消费者被告知将在11月交付，随后交付时间推迟至12月，而仅一天后又推迟至1月底。该公司在美国和英国的网站上也显示了类似的交付日期。

苹果的一名代表向该媒体表示，iPhone Duo的初步需求异常旺盛，公司将努力尽快向消费者交付设备。该型号的在线订单将继续接受。

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价格和销售预测

苹果上个月与iPhone 18 Pro一同发布了iPhone Duo。这是该公司的首款可折叠设备，也是其首席执行官约翰·特努斯领导下首次重大的硬件发布。与此同时，苹果阿联酋网站显示，iPhone 18 Pro的交付时间约为两到三周。

iPhone Duo在阿联酋的售价为8499至13,599迪拉姆。Counterpoint Research估计，苹果今年可能销售约600万部此类智能手机。Bloomberg Intelligence预测，销量可能达到1400万台，并在2027财年为公司增加约280亿美元收入。

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