联合国贸易和发展会议（UNCTAD）在《2026年贸易和发展报告》中指出，人工智能热潮带来的大部分利润集中在控制技术开发和知识产权的公司手中。据阿纳多卢通讯社报道，AI设备生产涉及许多国家，但经济收益分配并不均衡。

增加值的分配

贸发会议分析了英伟达GB200 NVL72服务器系统的价值链，该系统的价值估计约为330万美元。研究覆盖了总增加值的87%以上，即约292万美元。在被追踪的金额中，扣除运营成本和税款后的利润占68%。

报告显示，英伟达获得了利润率中的主要份额；该公司设计先进芯片，但将实体生产外包。直接参与制造该服务器系统的工人获得了追踪价值的4.3%。未参与实体生产的工作人员，包括企业管理人员和设计工程师，所占份额为9.9%。劳动力在产品价值中的总份额达到14.2%。

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原材料和组装

AI服务器生产链包括原材料开采、半导体、电力设备和冷却系统的制造，以及最终组装。智利和秘鲁为AI设备供应原材料，韩国和台湾在半导体生产中占据主导地位，马来西亚和墨西哥则是最终组装领域的领先国家之一。

生产先进服务器系统所需的硅、铜和锡的价值，仅占其最终销售价格的0.2%。贸发会议指出，AI热潮增加了发展中国家的矿产出口，但尚未提高这些国家在生产链创造的财富中所占的份额。

该报告于10月9日发布。贸发会议呼吁发展中国家专注于加强本地供应商和培养技术人才，而非仅仅吸引外国投资。该组织还指出，巨大的资本需求和地缘政治壁垒使进入AI组件生产的高端环节变得更加困难。

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