Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в докладе Trade and Development Report 2026 отметила, что большая часть прибыли от бума искусственного интеллекта сосредоточена у компаний, контролирующих разработку технологий и интеллектуальную собственность. Как сообщает Anadolu Agency, производство оборудования для ИИ охватывает многие страны, однако экономические выгоды распределяются неравномерно.

Распределение добавленной стоимости

ЮНКТАД проанализировала цепочку создания серверной системы Nvidia GB200 NVL72, стоимость которой оценивается примерно в 3,3 млн долларов. Исследование охватило более 87% общей добавленной стоимости, или около 2,92 млн долларов. Из отслеженной суммы 68% составила прибыль после вычета операционных расходов и налогов.

Согласно докладу, преобладающую часть маржи прибыли получила Nvidia, которая разрабатывает передовые чипы, но передает физическое производство на аутсорсинг. Работники, непосредственно задействованные в изготовлении серверной системы, получили 4,3% отслеженной стоимости. Доля работников, не участвующих в физическом производстве, включая корпоративных менеджеров и инженеров-конструкторов, составила 9,9%. Совокупная доля труда в стоимости продукта достигла 14,2%.

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Сырье и сборка

Цепочка производства ИИ-серверов включает добычу сырья, производство полупроводников, энергетического оборудования и систем охлаждения, а также финальную сборку. Чили и Перу поставляют сырье для ИИ-оборудования, Южная Корея и Тайвань доминируют в производстве полупроводников, а Малайзия и Мексика входят в число лидеров финальной сборки.

Стоимость кремния, меди и олова, необходимых для производства передовых серверных систем, составила лишь 0,2% их конечной цены продажи. ЮНКТАД отметила, что бум ИИ увеличил экспорт минералов из развивающихся стран, однако пока не повысил их долю в богатстве, создаваемом производственной цепочкой.

Доклад был опубликован 9 октября. ЮНКТАД призвала развивающиеся страны сосредоточиться на укреплении местных поставщиков и подготовке квалифицированных кадров, а не только на привлечении иностранных инвестиций. Организация также отметила, что выход на верхние уровни производства ИИ-компонентов осложняют значительные потребности в капитале и геополитические барьеры.

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