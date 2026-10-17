В Google Play заметили приложение, имитирующее WhatsApp Messenger и набравшее более 500 тысяч загрузок. Как сообщает The Verge, на момент публикации его страница все еще была доступна в Play Store.

Клон появился в рекламных результатах

Пользователь Reddit сообщил, что увидел имитацию WhatsApp в спонсируемом результате поиска над официальным приложением. Ранее об этом клоне писал Android Authority. Google не ответила на запрос The Verge о комментарии.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Как приложение имитировало WhatsApp

Приложение опубликовано разработчиком под названием Agment Assets sallu, у которого, по данным The Verge, нет других программ в Google Play. На его странице использованы такие же значок, скриншоты и описание, как у настоящего WhatsApp.

Официальный WhatsApp имеет более 10 млрд загрузок, отметку выбора редакции и более 246 млн отзывов. Android Authority предположило, что клон мог использовать программу раннего доступа Google Play, чтобы отключить публичные отзывы. Это могло затруднить пользователям возможность предупреждать других о приложении.

Читай нас в