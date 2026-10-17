W Google Play zauważono aplikację imitującą WhatsApp Messenger, która zgromadziła ponad 500 tys. pobrań. Jak podaje The Verge, w chwili publikacji jej strona nadal była dostępna w Play Store.

Klon pojawił się w wynikach sponsorowanych

Użytkownik Reddita poinformował, że zobaczył imitację WhatsApp w sponsorowanym wyniku wyszukiwania nad oficjalną aplikacją. Wcześniej o tym klonie pisał Android Authority. Google nie odpowiedział na prośbę The Verge o komentarz.

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Jak aplikacja imitowała WhatsApp

Aplikację opublikował deweloper o nazwie Agment Assets sallu, który według The Verge nie ma innych programów w Google Play. Na jej stronie wykorzystano takie same ikonę, zrzuty ekranu i opis jak w prawdziwym WhatsAppie.

Oficjalny WhatsApp ma ponad 10 mld pobrań, oznaczenie wyboru redakcji oraz ponad 246 mln opinii. Android Authority przypuszcza, że klon mógł wykorzystać program wczesnego dostępu Google Play, aby wyłączyć publiczne opinie. Mogło to utrudnić użytkownikom ostrzeganie innych przed aplikacją.

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