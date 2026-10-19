Światowe dostawy komputerów stacjonarnych, laptopów i stacji roboczych w trzecim kwartale 2026 roku spadły o 21,2% rok do roku, do 58,1 mln sztuk. Przyczynami były rosnące koszty komponentów, które podniosły ceny urządzeń, oraz słabnący popyt — informuje Cyprus Mail, powołując się na firmę badawczą Omdia.

Laptopy i komputery stacjonarne straciły na dostawach

Dostawy komputerów stacjonarnych, w tym stacjonarnych stacji roboczych, zmniejszyły się o 23,5%, do 11,7 mln sztuk. Dostawy laptopów, w tym mobilnych stacji roboczych, spadły o 20,6%, do 46,4 mln sztuk.

Dyrektor ds. badań Omdia Ishan Dutt powiedział, że gwałtowny spadek dostaw nie był zaskoczeniem po intensywnych zakupach w pierwszej połowie roku. Jak zaznaczył, duzi producenci już podczas poprzedniego cyklu sprawozdawczego prognozowali dwucyfrowy spadek sprzedaży w sztukach w drugiej połowie roku.

Detaliści odnotowali dwucyfrowy wzrost średnich cen sprzedaży przy jednoczesnym spadku sprzedaży, ponieważ wyższe koszty komponentów przenoszono na konsumentów i korporacyjnych nabywców sprzętu. W trzecim kwartale producenci i ich partnerzy zaczęli ograniczać produkcję, a dystrybutorzy nadal sprzedawali zgromadzone zapasy.

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Droższa pamięć i prognoza spadku

Presję na łańcuchy dostaw nasiliły podwyżki cen pamięci i nośników danych, a także niedobory procesorów, kart graficznych i innych układów scalonych. Główny analityk Omdia Ben Ye wskazał, że udział kosztów modułów DRAM i dysków SSD w koszcie wytworzenia komputera osobistego wzrósł z typowego poziomu około 15% do niemal 40%, a ich ceny wzrosły ponad czterokrotnie.

Według prognozy Omdia w czwartym kwartale 2026 roku rynek PC skurczy się o kolejne 24%, a w całym 2027 roku — o 7%.

Lenovo utrzymało pierwsze miejsce na światowym rynku, dostarczając 14,9 mln urządzeń i osiągając 26% udziału. HP zajęło drugą pozycję: jego dostawy spadły o 31%, do 10,3 mln sztuk, a udział w rynku obniżył się do 18%. Dell dostarczył 7,6 mln urządzeń i utrzymał 13% rynku. Apple wysłało 6,8 mln komputerów, o 11% mniej niż rok wcześniej, jednak zwiększyło udział w rynku o ponad jeden punkt procentowy. Asus zamknął pierwszą piątkę z 5,4 mln dostarczonych urządzeń, a jego udział w rynku wzrósł rok do roku do 9,3%.

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