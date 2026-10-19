2026年第三季度，全球台式电脑、笔记本电脑和工作站出货量同比下降21.2%，至5810万台。研究公司Omdia的数据显示，原因是组件成本上涨推高了设备价格，以及需求走弱，《塞浦路斯邮报》报道。

笔记本电脑和台式PC出货量下滑

台式电脑出货量，包括台式工作站，下降23.5%，至1170万台。笔记本电脑出货量，包括移动工作站，减少20.6%，至4640万台。

Omdia研究总监伊尚·达特表示，在上半年采购活跃之后，出货量大幅下降并不令人意外。他说，大型制造商在上一轮报告周期中就已预测，下半年按台数计的销量将出现两位数下降。

零售商记录到平均销售价格两位数增长，同时销售额下降，因为更高的组件成本被转嫁给消费者和企业技术设备买家。第三季度，制造商及其合作伙伴开始削减产量，而分销商继续销售积累的库存。

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内存涨价与下滑预测

内存和存储设备价格上涨，以及处理器、显卡和其他集成电路短缺，加剧了供应链压力。Omdia首席分析师本·叶指出，DRAM模块和SSD在个人电脑成本中的占比，已从通常约15%的水平升至接近40%，其价格上涨了四倍多。

Omdia预测，2026年第四季度PC市场将再萎缩24%，2027年全年将萎缩7%。

联想以1490万台设备的出货量和26%的份额保持全球市场第一。惠普位居第二：其出货量下降31%，至1030万台，市场份额降至18%。戴尔出货760万台设备，保持13%的市场份额。苹果出货680万台电脑，比一年前减少11%，但市场份额增加了超过一个百分点。华硕以540万台设备出货量跻身前五，其市场份额同比升至9.3%。

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