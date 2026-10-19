Мировые поставки настольных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций в третьем квартале 2026 года снизились на 21,2% в годовом выражении — до 58,1 млн единиц. Причинами стали рост стоимости компонентов, повысивший цены на устройства, и ослабление спроса, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на исследовательскую компанию Omdia.

Ноутбуки и настольные ПК потеряли в поставках

Поставки настольных компьютеров, включая настольные рабочие станции, сократились на 23,5% — до 11,7 млн единиц. Поставки ноутбуков, включая мобильные рабочие станции, уменьшились на 20,6% — до 46,4 млн единиц.

Директор по исследованиям Omdia Ишан Датт заявил, что резкое падение поставок не стало неожиданностью после активных закупок в первой половине года. По его словам, крупные производители еще в ходе предыдущего отчетного цикла прогнозировали двузначное сокращение продаж в штуках во втором полугодии.

Ритейлеры фиксировали двузначный рост средних цен продаж одновременно со спадом продаж, поскольку более высокие затраты на компоненты перекладывались на потребителей и корпоративных покупателей техники. В третьем квартале производители и их партнеры начали сокращать выпуск, а дистрибьюторы продолжали реализовывать накопленные запасы.

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Более дорогая память и прогноз спада

Давление на цепочки поставок усилили подорожание памяти и накопителей, а также дефицит процессоров, видеокарт и других интегральных схем. Главный аналитик Omdia Бен Йе отметил, что доля стоимости модулей DRAM и SSD в себестоимости персонального компьютера выросла с типичной отметки около 15% почти до 40%, а их цены увеличились более чем в четыре раза.

Согласно прогнозу Omdia, в четвертом квартале 2026 года рынок ПК сократится еще на 24%, а по итогам 2027 года — на 7%.

Lenovo сохранила первое место на мировом рынке, поставив 14,9 млн устройств и получив 26% доли. HP заняла вторую позицию: ее поставки упали на 31%, до 10,3 млн единиц, а доля рынка снизилась до 18%. Dell поставила 7,6 млн устройств и сохранила 13% рынка. Apple отгрузила 6,8 млн компьютеров — на 11% меньше, чем годом ранее, однако увеличила рыночную долю более чем на один процентный пункт. Asus завершила пятерку лидеров с 5,4 млн поставленных устройств, а ее доля рынка выросла в годовом выражении до 9,3%.

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