Play Store发现下载量超50万次的WhatsApp克隆应用——The Verge

Google Play上发现了一款模仿WhatsApp Messenger的应用，下载量已超过50万次。据The Verge报道，截至发稿时，该应用页面仍可在Play Store中访问。

克隆应用出现在赞助搜索结果中

一名Reddit用户表示，他在官方应用上方的赞助搜索结果中看到了这款WhatsApp仿冒应用。Android Authority此前曾报道过这个克隆应用。Google没有回应The Verge的置评请求。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

该应用如何模仿WhatsApp

该应用由名为Agment Assets sallu的开发者发布。据The Verge称，该开发者在Google Play上没有其他应用。其页面使用了与真正的WhatsApp相同的图标、截图和描述。

官方WhatsApp的下载量超过100亿次，拥有编辑精选标识和超过2.46亿条评论。Android Authority推测，该克隆应用可能利用了Google Play的早期访问计划来关闭公开评论。这可能使用户更难提醒他人注意该应用。

关注我们在